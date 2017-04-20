Кандидатуру Павелко на выборах президента ФФУ поддержали уже 15 из 26 региональных федераций
14:19, 20 апреля 2017Футбол
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Действующий глава ФФУ Андрей Павелко заручился поддержкой в большинстве областей Украины.
Андрей Павелко планирует вновь быть избранным президентом ФФУ / УНИАН
15 из 26 региональных федераций футбола выразили поддержку Андрею Павелко на выборах президента ФФУ. Об этом сообщает официальный сайт федерации футбола.
Действующего президента поддержали донецкая, запорожская, херсонская, закарпатская и крымская региональные федерации.
Ранее поддержку Павелко выразили представители Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Житомирской областей.
Напомним, Андрей Павелко заявил о том, что планирует баллотироваться на новый срок. Для участия в выборах необходима поддержка семи коллективных членов ФФУ. Внеочередной Конгресс и выборы президента ФФУ пройдут 16 июня.
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