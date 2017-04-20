Кандидатуру Павелко на выборах президента ФФУ поддержали уже 15 из 26 региональных федераций

15 из 26 региональных федераций футбола выразили поддержку Андрею Павелко на выборах президента ФФУ. Об этом сообщает официальный сайт федерации футбола.

Действующего президента поддержали донецкая, запорожская, херсонская, закарпатская и крымская региональные федерации.

Ранее поддержку Павелко выразили представители Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Житомирской областей.

Напомним, Андрей Павелко заявил о том, что планирует баллотироваться на новый срок. Для участия в выборах необходима поддержка семи коллективных членов ФФУ. Внеочередной Конгресс и выборы президента ФФУ пройдут 16 июня.