Кандидатуру Павелко на выборах президента ФФУ поддержали уже 15 из 26 региональных федераций

14:19, 20 апреля 2017
Футбол
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Действующий глава ФФУ Андрей Павелко заручился поддержкой в большинстве областей Украины.

Андрей Павелко планирует вновь быть избранным президентом ФФУ / УНИАН

15 из 26 региональных федераций футбола выразили поддержку Андрею Павелко на выборах президента ФФУ. Об этом сообщает официальный сайт федерации футбола.

Действующего президента поддержали донецкая, запорожская, херсонская, закарпатская и крымская региональные федерации.

Ранее поддержку Павелко выразили представители Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Житомирской областей.

Напомним, Андрей Павелко заявил о том, что планирует баллотироваться на новый срок. Для участия в выборах необходима поддержка семи коллективных членов ФФУ. Внеочередной Конгресс и выборы президента ФФУ пройдут 16 июня.

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Теги: #футбол#ФФУ