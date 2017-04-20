"Барселона" без камбэка

В среду определились последние полуфиналисты Лиги чемпионов УЕФА сезона 2016/17, среди которых не оказалось «Барселоны». Команда, сумевшая сотворить чудо в противостоянии с ПСЖ, где после гостевых 0:4, каталонцы выиграли дома 6:1, на сей раз так и не сумела ни разу в двух играх поразить ворота туринского «Ювентуса».

То, что ПСЖ и «Ювентус» представляют две совершенно разные школы футбола – футбольные культуры – ясно, как божий день. Защита у итальянцев всегда в крови, они четко обороняются в любой ситуации и против любого соперника. Да, в последние годы итальянский клубный футбол далеко не на первом плане в Европе. Но ведь именно «Ювентус» нынешнего образца многие еще по итогам группового турнира, перед началом плей-офф склонны были считать едва ли не фаворитом. А представители «Барселоны» и огромное количество разного рода экспертов после жеребьевки четвертьфинальной стадии в один голос утверждали – каталонцам попался самый сложный соперник.

Матч недельной давности был для гранда испанского и европейского футбола сродни катастрофе. Пропустить три безответных гола от «Юве», пусть и на чужом поле, было страшной беспечностью для Месси и Ко. И пусть у самых преданных фанов «Барселоны» тлела надежда на повторение камбэка, объективно надеяться уже тогда было не на что. Да, хорохорился Луис Энрике. Главный тренер «сине-гранатовых» за сутки до матча заявил, что его команде вполне хватит пяти голов в ответной игре. Так он дал понять, что «Ювентус» забьет не более одного мяча на «Камп Ноу». А с другой стороны, что ему было еще делать? Тренер, как и подобает в такой ситуации, пытается максимально завести своих игроков. Дать им понять, что все в их руках.

На деле же, все оказалось совсем далеко не так радужно, как рисовал Энрике. Эпизод, произошедший уже на 16-й минуте, когда Месси не реализовал свой первый 100-процентный момент (бил из пределов штрафной, находясь по центру напротив ворот, но мяч прошел рядом со штангой) был знаковым. У команды нет фарта. А без фарта в футболе далеко не уедешь. Не забив быстрый гол, каталонцы быстро занервничали. Месси продолжал транжирить момент за моментом, а его партнеры все больше давили на судью. Вот только от этого не было совершенно никакого толку.

Голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кайперсом великолепно справилась со своей работой. Бесконечные симуляции Суареса были оставлены без внимания, «горчичники» если и раздавались, то исключительно по делу (игрокам обеих команд), а «левых» голов в результате оффсайдов не могло быть и в помине. Боковые судьи не отставали в своем профессионализме от рефери в поле. Если приснопамятный венгр Кашшаи накануне просто испугался давления игроков «Реала» Роналду и Ко и позволил себе «похоронить» надежды на полуфинал ЛЧ не менее авторитетной «Баварии», то в случае с голландцем на это не было даже и намека.

Да, «Барселона» имела полное преимущество, что было вполне логично и предсказуемо. Гости сознательно отдали инициативу сопернику, ведь, в конце концов, не «Ювентусу» же нужно было забивать три гола. Что из этого преимущества получилось – известно. Еще за 10 минут до конца матча у «Барсы» был опаснейший штрафной. А в голове прочно сидела мысль о том, что в концовке матча с ПСЖ были забиты те самые искомые три гола. Но нет - спокойная и методичная оборона «Ювентуса» не шла ни в какое сравнение с хаотичным и бросающимся из крайности в крайность ПСЖ. Они не позволили забить и одного гола. «Барса», которая на «Камп Ноу» уходит с поля без гола «раз в пятилетку», не смогла даже сподобиться на минимальную победу.

Унылая по счету, не по игре, ничья на прощание с Лигой чемпионов. Такого главный фаворит турнира явно не заслуживал. А с другой стороны, главный ли это фаворит – который в двух гостевых матчах подряд проигрывает 0:4 и 0:3?...