"Ювентус" выходит в полуфинал ЛЧ, "Барселона" не повторила трюк с домашним камбэком
23:39, 19 апреля 2017Футбол
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Матч на "Камп Ноу" завершился нулями на табло.
На этот раз гений Лионеля Месси не сработал / Reuters
Туринский "Ювентус" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сыграв в гостях вничью с "Барселоной", сообщает официальный сайт УЕФА.
Хозяевам "Камп Ноу" так и не удалось реабилитироваться за поражение в Турине неделю назад со счетом 0:3. Знаменитая итальянская оборона была очень надежна: Месси, Суарес, Неймар и остальные каталонцы имели минимум возможностей для взятия ворот.
"Барселона" впервые в этом сезоне Лиги чемпионов не смогла выиграть в родных стенах.
Зато "Ювентус" во главе со знаменитым голкипером Джанлуиджи Буффоном не пропускает в Европе уже 531 минуту.
"БАРСЕЛОНА" - "ЮВЕНТУС" - 0:0
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