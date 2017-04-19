"Ювентус" выходит в полуфинал ЛЧ, "Барселона" не повторила трюк с домашним камбэком

Туринский "Ювентус" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сыграв в гостях вничью с "Барселоной", сообщает официальный сайт УЕФА.

Хозяевам "Камп Ноу" так и не удалось реабилитироваться за поражение в Турине неделю назад со счетом 0:3. Знаменитая итальянская оборона была очень надежна: Месси, Суарес, Неймар и остальные каталонцы имели минимум возможностей для взятия ворот.

"Барселона" впервые в этом сезоне Лиги чемпионов не смогла выиграть в родных стенах.

Зато "Ювентус" во главе со знаменитым голкипером Джанлуиджи Буффоном не пропускает в Европе уже 531 минуту.

"БАРСЕЛОНА" - "ЮВЕНТУС" - 0:0