Матч Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" начался с 5-минутной задержкой
Автобус с игроками немецкой команды на въезде на стадион продержали 22 минуты без объяснения
Начало ответного матча четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов между французским «Монако» и немецкой «Боруссией» из Дортмунда было отложено на пять минут, сообщает Get French Football.
Это произошло по причине позднего прибытия немецкой команды на стадион. Перед въездом на арену полиция остановила клубный автобус «Боруссии» и задержала его на 22 минуты. При этом, никаких объяснений от представителей полиции так и не последовало.
Как сообщал УНИАН, неделю назад первый матч команд был перенесен на один день из-за взрывов возле клубного автобуса немецкой команды. Тогда пострадал один игрок - Марк Бартра, у которого диагностировали перелом руки и психологический шок.
На следующий день после взрыва он был выписан из больницы.