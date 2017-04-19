Матч Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" начался с 5-минутной задержкой

Начало ответного матча четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов между французским «Монако» и немецкой «Боруссией» из Дортмунда было отложено на пять минут, сообщает Get French Football‏.

Это произошло по причине позднего прибытия немецкой команды на стадион. Перед въездом на арену полиция остановила клубный автобус «Боруссии» и задержала его на 22 минуты. При этом, никаких объяснений от представителей полиции так и не последовало.

Как сообщал УНИАН, неделю назад первый матч команд был перенесен на один день из-за взрывов возле клубного автобуса немецкой команды. Тогда пострадал один игрок - Марк Бартра, у которого диагностировали перелом руки и психологический шок.

На следующий день после взрыва он был выписан из больницы.