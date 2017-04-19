"Динамо" и "Шахтер" на "Олимпийском" рассудит арбитр из Харькова

Известно имя арбитра, который в эту пятницу будет судить центральный поединок 26-го тура Премьер-лиги "Динамо" - "Шахтер".

На украинском классическом дерби будет работать бригада рефери во главе с Константином Трухановым из Харькова, сообщает официальный сайт УПЛ. Ассистентами рефери будут Александр Войтюк (Запорожье) и Олег Плужник (Харьков), четвертый арбитр – Юрий Можаровский (Львов).

Читайте такжеКак арбитр Кашшаи убивал "Баварию" в Мадриде (видео)41-летний Константин Труханов работает на матчах Премьер-лиги с 2012 года, в нынешнем сезоне имеет в активе 10 матчей в высшем дивизионе. В среднем за каждую игру он выносит 5 предупреждений. Лишь однажды в этом сезоне он удалил игрока с поля и назначил один пенальти.

Матч "Динамо" - Шахтер" начнется 21 апреля в 20.00 на столичном НСК "Олимпийский".