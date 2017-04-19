Клуб "Бавария" подал апелляцию против действий испанской полиции

"Бавария" недовольна действиями испанской полиции во время четвертьфинального матча против "Реала", который состоялся вчера в Мадриде.

Во время поединка состоялась стычка фанатов немецкого клуба с полицией на трибунах "Сантьяго Бернабеу". Правоохранители использовали дубинки против болельщиков гостей.

Читайте такжеТри игрока "Баварии" ворвались в судейскую комнату после матча с "Реалом" "Бавария" считает действия испанской полиции абсолютно неуместными и чрезмерными. Немецкий клуб уже подал апелляцию в УЕФА против действий испанской полиции. Кроме того, клуб требует объяснить поведение полицейских", – говорится в заявлении на официальном сайте "Баварии".

"Реал" победил "Баварию" со счетом 4:2 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.