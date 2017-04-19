Игрок "Шахтера" Ордец из-за травмы может пропустить матч с "Динамо"

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к центральному поединку 26-го тура Премьер-лиги Украины против киевского «Динамо», сообщает официальный сайт горняков.

Утром 19 апреля дончане провели в Ворзеле очередную сессию, состоявшую из разминки и отработки тактических элементов. В концовке, разделившись на три команды, футболисты сыграли мини-турнир на половине поля.

Травмированный Иван Ордец продолжает восстанавливаться, занимаясь под присмотром физиотерапевтов.

Вратарь Олег Кудрик, полузащитник Вячеслав Танковский и нападающий Андрей Борячук присоединились к молодежному составу «горняков», где будут готовиться к встрече со сверстниками из «Динамо».

Как сообщал УНИАН, матч «Динамо» – «Шахтер» состоится 21 апреля на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало в 20:00.

УНИАН покажет видео онлайн-трансляцию игры. ТВ-трансляция - на телеканале "2+2".