Поле "Донбасс Арены" приходит в упадок без "Шахтера", стадион пострадал от обстрелов (фото)
14:40, 19 апреля 2017Футбол
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Остальные части стадиона - внутренние помещения - остаются нетронутыми и, очевидно, все же ждут возвращения хозяина, который бы вновь занялся их содержанием.
Поле стадиона приходит в негодность / shahta.org
Через полтора месяца после того, как гендиректор футбольного клуба "Шахтер" Сергей Палкин, официально заявил о потере контроля над Донбасс Ареной, появились свежие снимки стадиона, сообщает "Шахта".
Поле стадиона постепенно приходит в упадок. Также арена сильно пострадала от внешних факторов воздействия - обстрелов фасада. Остальные части стадиона - внутренние помещения - остаются нетронутыми и, очевидно, все же ждут возвращения хозяина, который бы вновь занялся их содержанием.
Как сообщал УНИАН, боевики ДНР захватили "Донбасс-Арену" в начале марта. Ранее стадион оставался под контролем обслуживающего персонала арены, который работал и до 2014-го года.
shahta.org
shahta.org
shahta.org
shahta.org
shahta.org
shahta.org
shahta.org
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