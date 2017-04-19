Поле "Донбасс Арены" приходит в упадок без "Шахтера", стадион пострадал от обстрелов (фото)

Через полтора месяца после того, как гендиректор футбольного клуба "Шахтер" Сергей Палкин, официально заявил о потере контроля над Донбасс Ареной, появились свежие снимки стадиона, сообщает "Шахта".

Поле стадиона постепенно приходит в упадок. Также арена сильно пострадала от внешних факторов воздействия - обстрелов фасада. Остальные части стадиона - внутренние помещения - остаются нетронутыми и, очевидно, все же ждут возвращения хозяина, который бы вновь занялся их содержанием.

Как сообщал УНИАН, боевики ДНР захватили "Донбасс-Арену" в начале марта. Ранее стадион оставался под контролем обслуживающего персонала арены, который работал и до 2014-го года.