Вратарь "Баварии" Нойер в матче с "Реалом" сломал ногу и пропустит остаток сезона

14:17, 19 апреля 2017
Футбол
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Основной голкипер сборной Германии может не сыграть летом на Кубке конфедераций. 

Мануэль Нойер / dynamo.kiev.ua

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер пропустит остаток футбольного сезона. Игрок не сможет сыграть в оставшихся матчах за клуб и, скорее всего, пропустит турнир сборных Кубок конфедераций, который состоится с 17 июня по 2 июля.

Во вторник в матче с "Реалом" Нойер получил перелом ноги. Как сообщил исполнительный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, восстановление голкипера после травмы займет восемь недель.

"Реал" победил "Баварию" со счетом 4:2 в овертайме и вышел в полуфинал. 

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Теги: #футбол#Бавария#Лига чемпионов