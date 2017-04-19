Вратарь "Баварии" Нойер в матче с "Реалом" сломал ногу и пропустит остаток сезона

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер пропустит остаток футбольного сезона. Игрок не сможет сыграть в оставшихся матчах за клуб и, скорее всего, пропустит турнир сборных Кубок конфедераций, который состоится с 17 июня по 2 июля.

Во вторник в матче с "Реалом" Нойер получил перелом ноги. Как сообщил исполнительный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, восстановление голкипера после травмы займет восемь недель.

"Реал" победил "Баварию" со счетом 4:2 в овертайме и вышел в полуфинал.