"Арбитр, браво!" - лидер "Баварии" саркастически оценил работу судьи в скандальном матче в Мадриде
13:50, 19 апреля 2017Футбол
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Венгерский рефери Виктор Кашшаи допустил несколько грубых ошибок в пользу игроков "Реала" в матче во вторник, считают в "Баварии".
"Бавария" считает, что венгр Кашшаи "убил игру" в Мадриде / Reuters
Атакующий полузащитник "Баварии" Франк Рибери выразил свое недовольство судейством венгерского арбитра Виктора Кашшаи в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом", сообщает Проспорт ТСН.
Футболист опубликовал в Instagram Stories фото, на которых заметно, что Криштиану Роналду был в офсайде, забивая второй и третий голы мадридцев.
"Год тяжелой работы. Спасибо, арбитр, браво!", - написал Рибери.
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