"Арбитр, браво!" - лидер "Баварии" саркастически оценил работу судьи в скандальном матче в Мадриде

Атакующий полузащитник "Баварии" Франк Рибери выразил свое недовольство судейством венгерского арбитра Виктора Кашшаи в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом", сообщает Проспорт ТСН.

Футболист опубликовал в Instagram Stories фото, на которых заметно, что Криштиану Роналду был в офсайде, забивая второй и третий голы мадридцев.

"Год тяжелой работы. Спасибо, арбитр, браво!", - написал Рибери.