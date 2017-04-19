Право на проведение футбольного ЧМ позволяет Путину поддерживать свое эго - сенатор США

Международная федерация футбола (ФИФА) должна перенести чемпионат мира по футболу 2018 года из России в другую страну в связи с атаками РФ на Сирию. Такое громкое заявление сделал сенатор США Ричард Блюменталь.

Американский политик в интервью News8 заявил о намерении написать в ФИФА письмо с призывом лишить Россию ЧМ-2018. Он убежден, что найдет поддержку в Международной федерации футбола.

"Я надеюсь, что это письмо принесет успех и ведущие члены ФИФА его поддержат. При этом, если будет необходимо, я готов предпринимать дальнейшие шаги в данном деле. Право на проведение чемпионата мира - больше, чем просто символический жест - это награда для России. Она позволяет Путину быть на вершине и поддерживает его эго в совершении самых ужасных и отвратительных действий, которые когда-либо видел мир", - сказал Блюменталь.