Турецкий "Галатасарай" нацелился на футболиста сборной Украины

Турецкий "Галатасарай" решил летом приобрести защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Евгения Хачериди, сообщает Sporx.

Клуб из Стамбула готов заплатить динамовцам за 29-летнего футболиста 6,5 млн евро, а самому игроку турки предлагают контракт на три года.

"Галатасарай" хочет решить вопрос относительно трансфера украинца до конца апреля. В ближайшее время должны начаться переговоры между сторонами.

Сперва турецкий гранд хотел купить у "Реала" защитника Пепе, но отказался от этой идеи через высокую трансферную стоимость и зарплату игрока.