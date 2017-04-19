Турецкий "Галатасарай" нацелился на футболиста сборной Украины
12:51, 19 апреля 2017Футбол
437
Летом динамовец Евгений Хачериди может перейти в состав многократного чемпиона Турции.
Контракт Евгения Хачериди с "Динамр" вскоре завершается / wikipedia.org
Турецкий "Галатасарай" решил летом приобрести защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Евгения Хачериди, сообщает Sporx.
Клуб из Стамбула готов заплатить динамовцам за 29-летнего футболиста 6,5 млн евро, а самому игроку турки предлагают контракт на три года.
"Галатасарай" хочет решить вопрос относительно трансфера украинца до конца апреля. В ближайшее время должны начаться переговоры между сторонами.
Сперва турецкий гранд хотел купить у "Реала" защитника Пепе, но отказался от этой идеи через высокую трансферную стоимость и зарплату игрока.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter