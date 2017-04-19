Криштиану Роналду забил 100 голов в ЛЧ и побил сразу два вечных рекорда

Нападающий футбольного клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, забившим 100 голов в основной стадии Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии", в котором испанская команда победила со счетом 4:2, форвард оформил хет-трик. Таким образом, после второго гола в этой встрече португальский футболист записал на свой счет юбилейный гол.

Второе место по числу забитых мячей в Лиге чемпионов занимает форвард "Барселоны" Лионель Месси - на его счету 94 гола.

Кроме того, лидер "сливочных" побил рекорд клуба по количеству голов на "Сантьяго Бернабеу". Забив свой 211-й гол на домашнем стадионе, Роналду превзошел достижение Альфредо Ди Стефано (210).

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, который забил 100 голов во всех клубных турнирах УЕФА.