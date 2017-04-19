Три игрока "Баварии" ворвались в судейскую комнату после матча с "Реалом"

После матча Лиги чемпионов "Реал" - "Бавария" три игрока немецкого клуба ворвались в судейскую комнату, чтобы высказать свои претензии арбитру из Венгрии Виктору Кашшаи, кторый обслуживал матч, сообщает Sport.es.

Тьяго Алькантара, Артуро Видаль и Роберт Левандовски потребовали личной беседы с бригадой во главе с Виктором Кошшаи, которая приняла ряд спорных решений в ключевые моменты матча. В конфликт вынуждены были вмешаться полицейские, которые вывели игроков из судейской.

Видаль был удален с поля в самой концовке основного времени матча, на 84-й минуте, когда ему была показана спорная вторая желтая карточка. Кроме того, в "Баварии" считают, что в дополнительное время второй и третий мячи "Реала" были забиты из положения вне игры. Оба гола забил лидер "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Кроме того, свое негодование на послематчевой пресс-конференции высказал также наставник "Баварии" Карло Анчелотти, который крайне негативно прокомментировав решения рефери в матче с "Реалом".

Как сообщал УНИАН, "Реал" обыграл "Баварию" в допонительное время - 4:2 (основное время 1:2) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.