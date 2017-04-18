Мадридский "Атлетико" - в полуфинале Лиги чемпионов, сказка "Лестера" завершилась
23:47, 18 апреля 2017Футбол
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"Атлетико" стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов.
"Атлетико" и "Лестер" сыграли вничью / Reuters
В повторном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Лестер" не сумел взять реванш у испанского "Атлетико" (Мадрид) за поражение в первом матче со счетом 0:1.
Мадридский клуб еще в первом тайме забил гол на чужом поле - отличился Сауль. После перерыва хозяева большими силами пошли в атаку, но добились успеха только однажды - гол забил Варди.
Действующий чемпион Англии сошел с дистанции: Британия потеряла последнего участника Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
ЛЕСТЕР - АТЛЕТИКО - 1:1
Голы: Сауль, 26 (0:1), Варди, 61 (1:1)
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