Мадридский "Атлетико" - в полуфинале Лиги чемпионов, сказка "Лестера" завершилась

В повторном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Лестер" не сумел взять реванш у испанского "Атлетико" (Мадрид) за поражение в первом матче со счетом 0:1.

Мадридский клуб еще в первом тайме забил гол на чужом поле - отличился Сауль. После перерыва хозяева большими силами пошли в атаку, но добились успеха только однажды - гол забил Варди.

Действующий чемпион Англии сошел с дистанции: Британия потеряла последнего участника Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

ЛЕСТЕР - АТЛЕТИКО - 1:1

Голы: Сауль, 26 (0:1), Варди, 61 (1:1)