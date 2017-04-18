На Тернопольщине легенды мадридского "Реала" провели футбольные мастер-классы

Бывшие игроки футбольного клуба «Реал» Франсиско Павон и Иван Перес 17-18 апреля провели на Тернопольщине мастер-классы с юными спортсменами, сообщает "Доба".

Ветераны знаменитого клуба из Мадрида посетили Збараж, Великие Гаи, Чортков и Зборив. На главных аренах этих четырех населенных пунктов состоялись короткие футбольные матчи с участием юных местных футболистов во главе с легендарными испанцами.

Победитель Лиги чемпионов, дважды чемпион Испании, обладатель Межконтинентального кубка, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании – 37-летний защитник Франсиско Павон перед началом мастер-класса в Великих Гаях рассказал о главной цели приезда на Тернопольщину:

«Самое главное - это провести время с детьми. Мы знаем, что во всем мире дети любят играть в футбол. И нашей главной целью является пообщаться с ними, показать главные базовые принципы футбола, поддержать их в развитии спортивном и футбольном».

«Наша задача - привить соревновательный дух, ощущение конкуренции с уважением, - подчеркивает экс-«реаловец» Иван Перес. - Дети должны понимать, что они между собой друзья, но в футболе они могут конкурировать. Кроме самого футбола, есть интересный вид деятельности – это тренировки. Через тренировки тоже передаем любовь к этому виду спорта».

Иван Перес играл в «Реале» в сезоне-1996/97, он сыграл не много матчей за первый состав «сливочных», но также поиграл на высоком уровне за несколько испанских и французских клубов.

Франсиско Павон и Иван Перес после окончания карьеры в большом футболе выступают за команду легенд мадридского «Реала», которая проводит товарищеские матчи, пропагандируя футбол и свой родной клуб на разных континентах.

В Украину они приехали при поддержке народного депутата Украины, председателя Федерации футбола Тернопольской области Тараса Юрика и Фундации звезд мирового футбола “Дети”. Тарас Юрик передал футболистам подарки – украинские вышиванки. После основной части спортивного мероприятия состоялись фото - и автографсессии игроков мадридского «Реала» со всеми желающими.

Организаторы убеждены, что приезд легендарных футболистов испанского «Реала» даст толчок развитию детско-юношеского футбола на Тернопольщине.