"Шахтер" начал продажу билетов на майский матч с "Динамо"
Стоимость билетов варьируется от 30 до 5000 гривен.
18 апреля стартует продажа билетов на матч 31-го тура Премьер-лиги «Шахтер» – «Динамо», сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".
Игра состоится в Харькове на ОСК «Металлист» (базовый день – 26 мая).
Реализация билетов пройдет в два этапа. С 18 по 23 апреля приобрести билеты смогут владельцы абонементов, болельщики, посетившие в 2017 году в Харькове одну или несколько игр «горняков» в чемпионате Украины (получат СМС со специальным кодом), любители футбола, купившие билеты на встречу «Шахтер» – «Александрия» (отдельно возврату не подлежат).
На втором этапе, с 24 апреля, билеты поступят в свободную продажу.
Стоимость билетов в сектора категории Standard будут варьироваться от 30 до 200 гривен, Club 1936 - 700 грн. Shakhtar Lounge - 2 000 и Sky Box 5 000 грн.
Кассы ОСК «Металлист» работают с 9:00 до 20:00 без перерыва.
Как сообщал УНИАН,в ближайшую пятницу, 21 апреля, состоится матч третьего круга УПЛ "Динамо" - "Шахтер". Начало игры на НСК "Олимпийский" - в 20.00