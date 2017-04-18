Клубы УПЛ проголосуют за вариант формата проведения следующего сезона до 20 апреля - СМИ

Клубы украинской Премьер-лиги до 20 апреля проведут голосование за свой вариант проведения чемпионата сезона-2017/18, сообщает SportArena.

Руководство УПЛ на прошлой неделе разослало своим участникам пять проектов формата следующего чемпионата. Премьер-лига просит клубы обговорить их, направить замечания, чтобы собрать Рабочую группу по вопросам разработки плана-календаря и формата.

О сроках созыва такой группы лига сообщит клубам позже.

Все пять предложенных клубам вариантов предусматривают участие 12 команд, а также последующий раздел на две или три группы после первого этапа. Принципиальная разница форматов в количестве и сути стыковых матчей.

Как сообщал УНИАН, нынешний сезон чемпионата Украины проводится по формату, согласно которого 12 команд после двух кругов поделены на две шестерки. Первая ведет борьбу за чемпионство и выход в еврокубки, а вторая — за выживание в элите.