Киевское "Динамо" представило проморолик к матчу с "Шахтером" (видео)

Центральная игра очередного тура УПЛ состоится в ближайшую пятницу.

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) представил проморолик к предстоящему матчу с донецким "Шахтером" на своем YouTube-канале. Центральный поединок 26-го тура Лиги Пари-Матч, матч лидеров чемпионата, принципиальное противостояние «Динамо» - «Шахтер», состоится в ближайшую пятницу, 21 апреля, будет транслироваться в прямом эфире на сайте УНИАН. ТВ-трансляция - на телеканале «2+2».

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