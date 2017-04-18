Киевское "Динамо" представило проморолик к матчу с "Шахтером" (видео)
16:03, 18 апреля 2017Футбол
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Центральная игра очередного тура УПЛ состоится в ближайшую пятницу.
Билеты на матч "Динамо" - "Шахтер" поступили в продажу / facebook.com/fcdynamoua
Футбольный клуб "Динамо" (Киев) представил проморолик к предстоящему матчу с донецким "Шахтером" на своем YouTube-канале.
Центральный поединок 26-го тура Лиги Пари-Матч, матч лидеров чемпионата, принципиальное противостояние «Динамо» - «Шахтер», состоится в ближайшую пятницу, 21 апреля, будет транслироваться в прямом эфире на сайте УНИАН.
ТВ-трансляция - на телеканале «2+2».
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