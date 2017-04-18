Известна точная дата выборов президента ФФУ
13:26, 18 апреля 2017Футбол
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Внеочередной Конгресс Федерации футбола Украины запланирован на 16 июня.
Выборы президента ФФУ состоятся 16 июня / pobedpix.com
Внеочередные выборы президента ФФУ состоятся 16 июня этого года.
На эту дату запланирован внеочередной Конгресс ФФУ, на котором и будет рассматриваться вопрос избрания нового руководства федерации. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
Ранее президент федерации Андрей Павелко заявил о том, что планирует баллотироваться на новый срок. На пост главы ФФУ его уже выдвинули Ровенская, Киевская и Харьковская федерации футбола. Для участия в выборах необходима поддержка семи коллективных членов ФФУ.
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