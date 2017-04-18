Английский "Челси" летом попрощается с легендарным Джоном Терри

Футбольный клуб "Челси" официально сообщил, что многолетний капитан "Синих" Джон Терри летом покинет команду.

По информации официального сайта клуба, руководство "Челси" не будет продлевать контракт с 36-летним защитником.

"Все на "Стэмфорд Бридж" хотели бы выразить огромную благодарность Джону и пожелать ему самых лучших успехов в будущем. За два десятилетия Джон подарил нам много мгновений для гордости за клуб", - говорится в сообщении.

Джон Терри сыграл за "Челси" в 713 матчах начиная с дебютного в 1998 году, и забил 66 мячей.

Кроме того, он самый титулованный игрок за историю клуба. Терри один раз выиграл Лигу чемпионов, побеждал в четырех чемпионатах Премьер-лиги, Лиге Европы, выиграл пять Кубков Англии и три Кубка Лиги.

Сам Терри отметил, что еще не определился с будущим, но прилагает все усилия, чтобы помочь команде в этом сезоне, в котором "Челси" - главный претендент на чемпионство в Англии.

Добавим, на защитника претендуют ряд китайских и арабских клубов.