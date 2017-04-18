Английский "Челси" летом попрощается с легендарным Джоном Терри

11:05, 18 апреля 2017
Футбол
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Лондонский клуб официально сообщил, что контракт с капитаном не будет продлен.

Джон Терри сыграл за

Футбольный клуб "Челси" официально сообщил, что многолетний капитан "Синих" Джон Терри летом покинет команду.

По информации официального сайта клуба, руководство "Челси" не будет продлевать контракт с 36-летним защитником.

"Все на "Стэмфорд Бридж" хотели бы выразить огромную благодарность Джону и пожелать ему самых лучших успехов в будущем. За два десятилетия Джон подарил нам много мгновений для гордости за клуб", - говорится в сообщении.

Джон Терри сыграл за "Челси" в 713 матчах начиная с дебютного в 1998 году, и забил 66 мячей.

Кроме того, он самый титулованный игрок за историю клуба. Терри один раз выиграл Лигу чемпионов, побеждал в четырех чемпионатах Премьер-лиги, Лиге Европы, выиграл пять Кубков Англии и три Кубка Лиги.

Сам Терри отметил, что еще не определился с будущим, но прилагает все усилия, чтобы помочь команде в этом сезоне, в котором "Челси" - главный претендент на чемпионство в Англии.

Добавим, на защитника претендуют ряд китайских и арабских клубов.

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Теги: #футбол#Великобритания#Челси