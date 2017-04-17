11-летний сын Зидана, играющий за детскую команду "Реала", забил решающий гол "Барселоне" (видео)

23 апреля состоится знаменитое испанское «Эль-Класико» - матч между "Реалом" и "Барселоной". В преддверии поединка грандов испанского и мирового футбола отношения между собой выясняли детские команды обоих клубов (U-12).

Читайте такжеЗидан включил в состав мадридского "Реала" двух своих сыновейСильнее оказались мадридцы, которые с минимальным счетом обыграли юных каталонцев, сообщает Foot Mercato. Единственный гол в поединке забил 11-летний Эльяс Зидан, который является самым младшим из четырех сыновей наставника главной команды «Реала» Зинедина Зидана.

Один из лучших игроков в истории футбола Зинедин Зидан имеет четырех сыновей, и все они также играют в футбол. Энцо Зидан (1995 года рождения) - атакующий полузащитник, Лука Зидан (1998) - вратарь, Тео Зидан (2002) - нападающий, Эльяс Зидан (2005) - полузащитник.