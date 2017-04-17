Звезда мадридского "Реала" не сыграет во вторник с "Баварией"

Атакующий полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл не сможет помочь своему клубу в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», сообщает издание AS.

Валлиец получил травму в первой игре в Мюнхене, которая завершилась в пользу его команды со счетом 2:1. Валлиец пропустил также субботний матч чемпионата Испании против хихонского «Спортинга» (3:2).

Ответный поединок «Реал» - «Бавария» 1/4 финала Лиги чемпионов состоится во вторник в Мадриде.