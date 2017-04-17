Украинский полузащитник Руслан Малиновский забил красивый гол в Бельгии (видео)
Болельщики "Генка" назвали Малиновского лучшим игроком в матче.
Полузащитник сборной Украины и бельгийского клуба «Генк» Руслан Малиновский отметился голом и результативной передачей в матче чемпионата Бельгии против «Кортрейка». Команда Малиновского добыла в гостях крупную победу со счетом 3:0.
Руслан Малиновский открыл счет на 34-й минуте матча великолепным ударом со штрафного.
На 67-й минуте украинец сделал голевую передачу на партнера по команде, после чего счет стал 2:0 в пользу гостей. В конце встречи "Генк" забил третий мяч. В составе «Кортрейка» весь матч на поле провел еще один украинский футболист, воспитанник "Шахтера" Андрей Тотовицкий.
77% болельщиков "Генка" назвали Малиновского лучшим игроком встречи.
Отметим, что "Генк" является также действующим четвертьфиналистом Лиги Европы. В четверг на своем поле бельгийцы примут своего соперника - испанскую "Сельту".