Сорванный матч чемпионата Франции: как фанаты "Бастии" напали на игроков "Лиона" (видео)

Матч 33-го тура чемпионата Франции между "Бастией" и "Лионом" был сорван из-за поведения фанатов команды-хозяйки. Об этом сообщает официальный сайт клуба "Лион".

Еще до начала матча фанаты устроили нападение на игроков "Лиона", которые шли в раздевалку после разминки. После инцидента матч решили проводить, однако уже в перерыве фанаты "Бастии" вновь выбежали на поле - на этот раз более массово. Во время прохода футболистов в раздевалки фанаты попытались напасть на вратаря гостей Антони Лопеша, в потасовку вмешались другие игроки и персонал стадиона.

После этого инцидента инспектор матча принял решение не доигрывать встречу. Представители «Лиона» сумели покинуть стадион спустя некоторое время, автобус команды сопровождал усиленный конвой полиции.

Судьба матча будет решена позже, как и судьба домашнего стадиона "Бастии", который, скорее всего, дисквалифицируют.