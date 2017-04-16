"Волынь" благодаря победе над "Зиркой" покинула последнее место в чемпионате Украины

Состоялся предпоследний матч 25-го тура украинской Премьер-лиги. В Луцке местная "Волынь" принимала в родных стенах кропивницкую "Зирку".

Подопечные Виталия Кварцяного вышли вперед в первом тайме. На 32-й минуте Юрий Романюк отдал острую передачу на Сергея Петрова, который избежал офсайда, обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота.

Один из ключевых эпизодов произошел в середине второй половины игры. На 67-й минуте игрок "Зирки" Дмитрий Билоног получил второе предупреждение (за симуляцию) и был удален.

Гости, впрочем, имели прекрасную возможность сравнять счет, но Адеринсола Эсеола не попал в ворота с убойной позиции.

"Волынь" победила с минимальным счетом 1:0, набрала 13 очков и ушла с последнего места турнирной таблицы (12 пунктов - у "Днепра").