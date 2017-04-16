Бразильский "Шапекоэнсе" выиграл первый титул после авиакатастрофы

Бразильский клуб «Шапекоэнсе» выиграл чемпионат штата Санта-Катарина – это первый титул клуба после авиакатастрофы, случившейся в ноябре 2016 года, когда погибла большая часть команды.

В матче чемпионата штата Санта-Катарина «Шапекоэнсе» победил ближайшего преследователя «Жоинвиль» (2:0) и досрочно обеспечил себе чемпионство, сообщает Трибуна.

Читайте такжеВласти Боливии назвали причину падения самолета с бразильской футбольной командой«Шапекоэнсе» в шестой раз выиграл чемпионат штата (1977, 1996, 2007, 2011, 2016, 2017).

Напомним, 29 ноября прошлого года пассажирский самолет BAE Avro RJ85 разбился при заходе на посадку недалеко от аэропорта города Медельин на северо-западе Колумбии. Футбольная команда «Шапекоэнсе» летела на один из двух финальных матчей Кубка Южной Америки. В авиакатастрофе выжили только шесть человек, в том числе три футболиста - вратарь и двое защитников. Погиб 71 человек.