В Панаме застрелили футболиста национальной сборной

Полузащитник сборной Панамы и клуба "Арабе Унидо" Амилькар Энрикес накануне был застрелен неизвестными в городе Колон. Убийство совершили неизвестные рядом с домом футболиста, сообщает Daily Mirror.

Сообщается, что по футболисту и двум его друзьям был открыт огонь из автомобиля. 33-летний Энрикес получил несколько пулевых ранений, он был доставлен в больницу, но медикам не удалось спасти его жизнь. Двое других пострадавших в результате нападения также были госпитализированы.

Федерация футбола Панамы подтвердила информацию о смерти игрока. Президент республики Хуан Карлос Варела заявил, что полиция предпримет все меры, чтобы раскрыть это преступление.

Энрикес провел 75 матчей за сборную Панамы, начиная с 2005 года. Последний раз он выходил на поле в игре против команды США 28 марта нынешнего года в рамках отборочного этапа к чемпионату мира 2018 года.