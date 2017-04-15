"Днепр" сыграл вничью со "Сталью" в матче УПЛ
19:12, 15 апреля 2017Футбол
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Игра завершилась со счетом 0:0.
"Днепр" не смог обыграть "Сталь" / dnpr.com.ua
В Днепре завершился матч 25-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимал "Сталь" из Каменского и сыграл вничью, сообщает официальный сайт соревнований.
Игра завершилась со счетом 0:0.
Игра проходила с небольшим территориальным преимуществом хозяев поля, но добиться важной с турнирной точки зрения победы днепряне так и не смогли.
Таким образом, у "Днепра" теперь 12 очков и команда на два балла опережает луцкую "Волынь" в борьбе за 11-12 места турнирной таблицы УПЛ. У "Стали" - 28 очков, команда делит 7-8 места с полтавской "Ворсклой".
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