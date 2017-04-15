"Шахтер" разгромил "Олимпик" в матче Премьер-лиги

На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Олимпик" принимал земляков из "Шахтера" и проиграл с крупным счетом, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 0:4.

Горняки имели большое игровое и территориальное преимущество на протяжении всего матча и открыли счет уже на 7-й минуте. Срна на правом фланге обыграл оппонента и сделал навес на линию вратарской, аТайсон несильным ударом головой по дуге отправил мяч в дальний угол. На 37-й минуте горняки удвоили преимущество. Марлос из центра поля сделал заброс на ход Бернарду, который технично на приеме обыграл Олийныка и точно пробил в ближний угол.

После перерыва горняки забили еще два гола в течение 3-х минут. На 58-й минуте Поступаленко при выходе из обороны отдал неточную передачу и "Шахтер" провел быструю атаку. Марлос сделал разрезную передачу в штрафную на Тайсона, бразилец в касание отыграл голкипера и Виктор Коваленко отправил мяч в пустые ворота. А на 61-й Факундо Феррейра реализовал пенальти.

Таким образом, "Шахтер" сохранил отрыв от "Динамо" в 11 баллов (66 против 55), в то время, как "Олимпик" остался на 4-м месте с 35 баллами в активе.