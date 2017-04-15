"Ворскла" и "Карпаты" свели вничью матч Премьер-лиги
15:57, 15 апреля 2017Футбол
242
Игра завершилась со счетом 0:0.
"Ворскла" и "Карпаты" голов не забивали / vorskla.com.ua
В Полтаве завершился матч 25-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Ворскла" и львовские "Карпты" сыграли вничью, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 0:0.
Матч проходил в приблизительно равной борьбе, с обоюдными шансами на успех. Самыми активными игроками в составах своих команды были Дмитрий Клёц ("Карпаты") и Дмитрий Хлёбас (Ворскла"), но забить гол ни они, ни кто-либо другой так и не сумели.
В концовке хозяева поля большими силами пошли вперед, но решающий штурм также не принес успеха.
Таким образом, команды сохранили паритет в турнирной таблице. У "Ворсклы" 28 очков и 7-е место в таблице, в то время как у "Карпат" - 18 баллов и 10-е место в УПЛ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter