"Ворскла" и "Карпаты" свели вничью матч Премьер-лиги

В Полтаве завершился матч 25-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Ворскла" и львовские "Карпты" сыграли вничью, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 0:0.

Матч проходил в приблизительно равной борьбе, с обоюдными шансами на успех. Самыми активными игроками в составах своих команды были Дмитрий Клёц ("Карпаты") и Дмитрий Хлёбас (Ворскла"), но забить гол ни они, ни кто-либо другой так и не сумели.

В концовке хозяева поля большими силами пошли вперед, но решающий штурм также не принес успеха.

Таким образом, команды сохранили паритет в турнирной таблице. У "Ворсклы" 28 очков и 7-е место в таблице, в то время как у "Карпат" - 18 баллов и 10-е место в УПЛ.