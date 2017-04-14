"Динамо" обыграло "Зарю" в гостевом матче Премьер-лиги

В Запорожье завершился центральный матч 25-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" проиграла киевскому "Динамо" со счетом 0:1, сообщает официальный сайт турнира.

Судьба матча решилась в концовке первого тайма, когда гол забил Денис Гармаш. После длинной передачи Морозюка Гармаш по центру ворвался в штрафную, и со второй попытки смог точно пробить по воротам.

В оставшееся время киевляне уверенно удержали свой перевес.

Таким образом, "Динамо" увеличило отрыв от "Зари" в турнирной таблице до 14 очков - 55 против 41, фактически предрешив судьбу борьбы за 2-е место в итоговой таблице УПЛ.

Кроме того, киевляне сократили отрыв от "Шахтера" до 8 баллов (55 против 63), который проведет свой следующий матч в субботу, 15 апреля, против земляков из "Олимпика".