ФФУ ведет переговоры с Аргентиной, Германией и Италией об организации спаррингов для сборной

ФФУ ведет переговоры с Аргентинской федерацией футбола насчет проведения товарищеского матча со сборной Украины, а также обсуждает такую возможность с Немецким футбольным союзом и Итальянской федерацией футбола.

Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко - его слова передает Sport Arena.

Андрей Павелко считает, что выбор соперников для товарищеских матчей должен согласовываться с Андреем Шевченко и комитетом сборных.

«Несколько дней назад пришло подтверждение от Аргентинской футбольной ассоциации о возможном товарищеском матче наших сборных. Но все это еще находится в стадии переговорного процесса.

Мы продолжаем переговоры с грандами. Общаемся с Немецким футбольным союзом и Итальянской федерацией футбола, другими сторонами.

Отдельно есть еще желание тренерского штаба и видение, с каким соперником сборная Украины хочет проводить спарринги перед официальными матчами. Это обсуждается с комитетом сборных и тренерами команды, и решение по каждому товарищескому матчу имеет свои веские аргументы», – сказал Павелко.