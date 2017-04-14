В ФФУ пройдут внеочередные выборы президента в ближайшие два с половиной месяца - Павелко

Конгресс ФФУ принял решение провести внеочередные выборы президента ФФУ. Они состоятся не позднее 1 июля этого года. Об этом на брифинге рассказал глава ФФУ Андрей Павелко. Также он добавил, что уже выдвинул свою кандидатуру на участие в выборах, сообщает Sport Arena.

«Выборы пройдут относительно правил нынешнего Устава ФФУ, до принятия нового Устава. С сегодняшнего дня уже можно выдвигать кандидатуры на выборы. Что касается меня, то я уже выдвинул свою кандидатуру. Будет ли много претендентов? Посмотрим.

Это часть процесса реорганизации ФФУ. Закон Украины, который был выдан в 2013 году на 5 лет, был посвящен реорганизации всех общественных организаций. В рамках этого надо провести полную реорганизацию путем ликвидации старой общественной организации и созданием новой с полной передачей прав и имущества.

Полная организация будет в руках ГО «Федерация футбола Украины». У нас есть задача продолжать выбранный путь и добиваться стратегических целей, достижение которых поставлено ранее. Сегодня мы слышали о достижениях во многих сферах, и я надеюсь, в ближайшем будущем многие вещи будут сделаны впервые, а работа в федерации станет еще лучше», — сказал Павелко.