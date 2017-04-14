Новый президент "Милана" Ли: Мы чувствуем огромную ответственность перед историей команды

Новый президент "Милана" Йонхонг Ли рассказал о ближайших целях клуба.

"У этого славного клуба сейчас начинается новая глава в истории. Это стало возможно благодаря доверию Сильвио Берлускони к нам – китайских инвесторов.

"Милан" – это топ-клуб во всем мире, 118 лет славной истории. В течение последних 30 лет "Милан" имел огромные успехи: восемь чемпионских титулов, пять Кубков европейских чемпионов и семь итальянских Суперкубков. Здесь играли звезды мирового футбола. Все это сделало команду очень популярной среди миллионов фанатов.

Читайте такжеБерлускони окончательно продал любимую игрушку ФК "Милан" китайцам Мы чувствуем огромную ответственность перед историей этой команды. Теперь в клубе работает настоящая команда профессионалов в спортивной и финансовой сферах. Мы хотим, чтобы каждый профессионал отдавал себя клубу. Для нас важно достичь больших результатов на мировом уровне. Главное – это любовь болельщиков, которая всегда будет увеличиваться", – отметил Ли, чьи слова передает Football 24.

Напомним, "Милан" окончательно продан китайским инвесторам. Об этом было сообщено вчера.

Новый исполнительный директор «Милана» Марко Фассоне также заявил, что владельцы клуба из Китая поддерживают главного тренера команды Винченцо Монтеллу и готовы потратить серьезную сумму на трансферном рынке, чтобы бороться за самые высокие цели.

"Наша цель – вернуться в Лигу чемпионов как можно скорее. Наше отсутствие в этом турнире слишком затянулось. УЕФА протянул нам руку, ведь со следующего сезона от Италии в Лигу чемпионов будут квалифицироваться 4 команды. Задача: пробиться в турнир в сезоне-2018/19".