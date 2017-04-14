Финал Лиги чемпионов могут провести под закрытой крышей из-за угрозы террористической атаки

УЕФА ведет переговоры с властями Уэльса относительно возможного проведения финального матча Лиги Чемпионов под закрытой крышей. Об этом сообщает ТСН Проспорт.

Руководство организации обратилось к местной власти с просьбой полностью закрыть крышу стадиона "Миллениум" в Кардиффе во время матча.

Причиной этому являются опасения террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Решающий матч турнира состоится в Кардиффе 3 июня.

Читайте такжеВзрывы в Дортмунде: подозреваемый в атаке на футболистов командовал отрядом боевиков ИГИЛ (видео)Арена "Миллениум" вмещает 74,5 тысячи зрителей и оборудована выдвижной крышей.

Кроме того, после теракта в Дортмунде перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов, УЕФА призвал усилить меры безопасности во время финальной игры. На месте будут дежурить не менее 15 тысяч представителей полиции.