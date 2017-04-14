Восемь фанатов "Лестера" осуждены на четыре месяца условно после столкновений с полицией в Мадриде

Фанаты английского клуба "Лестер" получили суровое наказание за бесчинства в центре Мадрида накануне четвертьфинального матча Лиги чемпионов против испанского "Атлетико".

Как сообщает Daily Mail, 8 фанатов "Лестера" приговорены к 4-м месяцам лишения свободы условно. Все они пошли на сделку с правосудием и признали себя виновными в нанесении телесных повреждений и бесчинствах. В противном случае им грозил длительный судебный процесс и длительное заключение.

Прокурор требовал для задержанных лишения свободы на срок до трех лет. Вместо этого судья вынес согласованный срок - четыре месяца с отсрочкой на два года.

Фанаты "Лестера" отметились хулиганским поведением в среду накануне матча против "Атлетико".

Англичане устроили беспорядки на главной площади Мадрида Каса-де-Панадерия и выкрикивали лозунги: "Испанские отбросы, Гибралтар – наш", а также устроили столкновения с полицией.