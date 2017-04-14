Тимощука исключили из Исполкома ФФУ, вместо него приняли Зозулю

Анатолий Тимощук исключен из Исполнительного комитета Федерации футбола Украины. За такое решение (90 - "за") проголосовали в пятницу, 14 апреля, на Конгрессе ФФУ, сообщает Champion.

Вместо него в Исполком ФФУ войдет Роман Зозуля (все проголосовали - "за", один воздержался).

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Отметим, что в составе Исполнительного комитета ФФУ должен быть действующий футболист-профессионал. Анатолий Тимощук зимой принял решение о завершении своей профессиональной карьеры игрока и начал работать тренером в российском "Зените".

Тем временем в Луцке фанаты "Волыни" требуют лишить Тимощука звания "Почетного гражданина Луцка".