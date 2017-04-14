Тимощука исключили из Исполкома ФФУ, вместо него приняли Зозулю
За исключение Тимощука из состава Исполнительного комитета федерации проголосовали 90 членов Конгресса ФФУ.
Анатолий Тимощук исключен из Исполнительного комитета Федерации футбола Украины. За такое решение (90 - "за") проголосовали в пятницу, 14 апреля, на Конгрессе ФФУ, сообщает Champion.
Вместо него в Исполком ФФУ войдет Роман Зозуля (все проголосовали - "за", один воздержался).
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Отметим, что в составе Исполнительного комитета ФФУ должен быть действующий футболист-профессионал. Анатолий Тимощук зимой принял решение о завершении своей профессиональной карьеры игрока и начал работать тренером в российском "Зените".
Тем временем в Луцке фанаты "Волыни" требуют лишить Тимощука звания "Почетного гражданина Луцка".