Тимощука исключили из Исполкома ФФУ, вместо него приняли Зозулю

15:21, 14 апреля 2017
Футбол
652

За исключение Тимощука из состава Исполнительного комитета федерации проголосовали 90 членов Конгресса ФФУ.

Анатолий Тимощук лишен места в Исполкоме ФФУ / www.dynamo.kiev.ua

Анатолий Тимощук исключен из Исполнительного комитета Федерации футбола Украины. За такое решение (90 - "за") проголосовали в пятницу, 14 апреля, на Конгрессе ФФУ, сообщает Champion.

Вместо него в Исполком ФФУ войдет Роман Зозуля (все проголосовали - "за", один воздержался).

Читайте такжеОтец Анатолия Тимощука: Болезненно воспринял новость о выборе сынаРомана Зозулю в руководящий орган ФФУ вместо Тимощука предложил президент ФФУ Андрей Павелко.

Отметим, что в составе Исполнительного комитета ФФУ должен быть действующий футболист-профессионал. Анатолий Тимощук зимой принял решение о завершении своей профессиональной карьеры игрока и начал работать тренером в российском "Зените".

Тем временем в Луцке фанаты "Волыни" требуют лишить Тимощука звания "Почетного гражданина Луцка".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#ФФУ