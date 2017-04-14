Пять игроков "Шахтера" могут не выйти на поле в матче с "Динамо" через неделю

Пять игроков донецкого "Шахтера" могут пропустить центральный матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги против киевского "Динамо", сообщает Команда №1.

Если Фред сейчас не играет, то Срна, Степаненко, Бернард, Дентиньо и Бланко-Лещук рискуют не выйти на поле НСК "Олимпийский". А ведь ближайший матч горняков с земляками из "Олимпика" обещает быть нешуточным. Оранжево-черным наверняка хочется поставить на место команду, которая в текущем чемпионате еще ни разу не дала себя обыграть лидеру турнира.

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В свою очередь, в составе "Динамо" в ближайшем матче с луганской "Зарей" необходимо быть крайне осторожными Морозюку, Виде и Федорчуку. Они в случае получения предупреждения также пропустят следующий поединок.

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Шахтер" состоится в следующую пятницу, 21 апреля на НСК "Олимпийский". Начало игры в 20.00