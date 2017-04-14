Ибрагимович: С моим выходом на поле Лига Европы превращается в Лигу чемпионов

Форвард сборной Швеции и английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович высказался об уровне нынешнего розыгрыша Лиги Европы и своем вкладе в турнир, сообщает Ladbrokes.

"Лига Европы стала Лигой Чемпионов в тот момент, как я вышел на поле в матче этого турнира", - сказал Ибрагимович.

Ранее швед также заявлял о том, что покинет МЮ, если команда по итогам сезона не попадет в Лиу чемпионов розыгрыша 2017/18. Для этого "манкунианцам" необходимо либо выиграть ЛЕ, либо попасть в Топ-4 по итогам чемпионата Англии.

Как сообщал УНИАН, накануне МЮ не смог выиграть в гостях у бельгийского "Андердехта" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Гости вели в счете, но пропустили ответный гол в концовке встречи - 1:1.