"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Андерлехтом" в Лиге Европы

Завершились первые матчи четвертьфинала Лиги Европы.

В четверг состоялись перве матчи 1/4 финала Лиги Европы, в центральном из которых английский "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с бельгийским "Андерлехтом" из Брюсселя, сообщает официальный сайт турнира. Команды сыграли вничью - 1:1. АНДЕРЛЕХТ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - 1:1 (0:1) Голы: Генрих Мхитарян, 37 (0:1). Леандер Дендонкер, 86 (1:1) АЯКС - ШАЛЬКЕ 04 - 2:0 Голы: Классен, 23 - с пенальти (1:0), Классен, 52 (2:0) СЕЛЬТА - ГЕНК - 3:2 Голы: Боэтьюс, 11 (0:1); Систо, 15 (1:1); Аспас, 17 (2:1); Гвидетти, 38 (3:1); Буффель, 68 (3:2) Ответные матчи - 20 апреля.

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