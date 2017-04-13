"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Андерлехтом" в Лиге Европы

23:57, 13 апреля 2017
Футбол
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Завершились первые матчи четвертьфинала Лиги Европы.

Ибрагимович и Ко не смогли обыграть скромный бельгийский

В четверг состоялись перве матчи 1/4 финала Лиги Европы, в центральном из которых английский "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с бельгийским "Андерлехтом" из Брюсселя, сообщает официальный сайт турнира.  

Команды сыграли вничью - 1:1.

АНДЕРЛЕХТ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - 1:1 (0:1)

Голы: Генрих Мхитарян, 37 (0:1). Леандер Дендонкер, 86 (1:1)

АЯКС - ШАЛЬКЕ 04 - 2:0

Голы: Классен, 23 - с пенальти (1:0), Классен, 52 (2:0)

СЕЛЬТА - ГЕНК - 3:2

Голы: Боэтьюс, 11 (0:1); Систо, 15 (1:1); Аспас, 17 (2:1); Гвидетти, 38 (3:1); Буффель, 68 (3:2)

Ответные матчи - 20 апреля. 

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Теги: #футбол#Лига Европы