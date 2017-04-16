Премьер-лига, 25-й тур, "Черноморец" - "Александрия": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Александрии проходит заключительный матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором одесский "Черноморец" выступает номинальным хозяином поля в игре с "Александрией", сообщает официальный сайт соревнований.

Одесситы не могут принимать соперника на своим поле из-за крайне неудовлитворительного состояния газона арены "Черноморец".

Встречаются команды, которые занимают 6-е и 5-е места в турнирной таблице, соответственно.

Очная игра крайне важна для обеих команд. У "Черноморца" 31 очко и команда на 3 балла отстает от "Александрии" (34). В свою очередь, у донецкого "Олимпика" 35 очков и 4-е место.

Матч в Александрии начнется в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.