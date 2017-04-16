Премьер-лига, 25-й тур, "Волынь" - "Зирка": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит очередной матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает "Зирку" из Кропивницкого, сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые занимают последнее 12-е и 9-е места, соответственно.

У "Зирки" на данный момент 26 очков на счету и большой запас прочности перед занимающими последние 11-12 места "Днепром" (11) и "Волынью" (10). В этой ситуации очки крайне важны для луцкого клуба. Команда борется с "Днепром" и "Карпатами" (17) за 10-е место и сохранение прописки в УПЛ.

Матч "Волынь" - "Зирка" начнется в Луцке в 14.00

ТВ-транляция игры - телеканал УНИАН.