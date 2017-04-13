Пострадавший от взрыва игрок "Боруссии" пропустит 4 недели

Испанский игрок "Боруссии" Марк Бартра, который пострадал от взрыва возле автобуса команды перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако", будет находиться вне футбола 4 недели.

Об этом сообщил в четверг главный тренер команды Томас Тухель, говорится на официальном сайте "Боруссии.

"Марк Бартра пропустит 4 недели. Однако он в хорошем настроении и рвется в игру", - отметил Тухель.

Марк Бартра был прооперирован в связи с переломом руки и попаданием инородного тела в запястье.

Позже полиция заявила, что было три взрыва возле автобуса "Боруссии.

Злоумышленник признался в содеянном.