Пострадавший от взрыва игрок "Боруссии" пропустит 4 недели
18:21, 13 апреля 2017Футбол
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Марк Бартра пропустит около месяца, однако он в хорошем настроении и рвется в игру.
У Бартры был диагностирован перелом лучевой кости / twitter.com/BVB
Испанский игрок "Боруссии" Марк Бартра, который пострадал от взрыва возле автобуса команды перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако", будет находиться вне футбола 4 недели.
Об этом сообщил в четверг главный тренер команды Томас Тухель, говорится на официальном сайте "Боруссии.
"Марк Бартра пропустит 4 недели. Однако он в хорошем настроении и рвется в игру", - отметил Тухель.
Марк Бартра был прооперирован в связи с переломом руки и попаданием инородного тела в запястье.
Позже полиция заявила, что было три взрыва возле автобуса "Боруссии.
Злоумышленник признался в содеянном.
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