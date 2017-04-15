Премьер-лига, 25-й тур, "Днепр" - "Сталь": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепре проходит матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает "Сталь" из Каменского, сообщает официальный сайт турнира.

Встречаются команды, которые занимают 11-е и 8-е место в турнирной таблице УПЛ, соответственно.

У "Днепра" на данный момент 11 очков, в то время как у "Стали" - 27.

В сложившейся ситуации в турнирной таблице очки крайне необходимы "Днепру". У команды 11 баллов. И если "Сталь", "Ворсклу" (по 27) и "Зирку" (26) догнать практически невозможно, то побороться с "Карпатами" (17) за 10-е место и право остаться в элитном дивизионе вполне реально.

Матч "Днепр" - "Сталь" начнется в Днепре в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.