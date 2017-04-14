Премьер-лига, 25-й тур, "Заря" - "Динамо": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Запорожье на "Славутич-Арена" проходит центральный матч 25-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает киевское "Динамо", сообщает официальный сайт турнира.

Встречаются команды, которые занимают 2-3 места в турнирной таблице.

Этот матч крайне важен для обеих команд с точки зрения борьбы за путевку в отборочный раунд Лиги чемпионов. На данный момент, "Динамо" опережает соперника на 9 очков в турнирно таблице.

Победа и увеличение преимущества до 12 очков практически гарантирует киевлянам 2-е место и путевку в ЛЧ. В свою очередь, "Заря" может сократить отставание до 6 баллов и возродить интригу в борьбе за 2-е место в УПЛ.

Матч "Заря" - "Динамо" начнется в Запорожье в 19.00.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.