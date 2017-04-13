Берлускони окончательно продал любимую игрушку ФК "Милан" китайцам

Владелец футбольного клуба "Милан" Сильвио Берлускони завершил процесс продажи клуба китайскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux.

Как сообщает официальный сайт "Милана", подконтрольная бизнесмену и политику компания Fininvest завершила сделку по продаже 99,93 процента акций новому владельцу.

"Милан" достался консорциуму за 740 миллионов евро, куда входит долг семикратного победителя Лиги чемпионов, который оценивается в 220 миллионов евро, а также 90 млн евро расходов Fininvest, возникшие после ожидания оформления сделки дольше запланированного срока.

Rossoneri Sport Investment Lux подтвердили свои обязательства значительно увеличить капитал клуба для усиления его финансового состояния.

Сильвио Берлускони являлся владельцем "Милана" с 1986 года. За это время команда выиграла 29 трофеев на внутренней и европейской арене.

Соглашение о продаже "Милана" было подписано 5 августа 2016 года.