Команда украинского тренера будет играть в российской футбольной премьер-лиге
17:20, 13 апреля 2017Футбол
1137
Украинский тренер Юрий Калитвинцев вывел московское "Динамо" в российскую премьер-лигу.
Юрий Калитвинцев продолжит работу с московским "Динамо" / progorodnn.ru
Московское «Динамо», возглавляемое украинским специалистом Юрием Калитвинцевым, обеспечило себе путевку в российскую премьер-лигу. "Динамо" добилось желаемого результата за семь туров до окончания первенства футбольной национальной лиги (второго по силе дивизиона страны).
По итогам сезона-2015/16 «Динамо» (Москва) впервые в своей истории вылетело из высшего дивизиона российского футбола.
Главным тренером московского «Динамо» является украинский специалист, экс-наставник национальной сборной Украины Юрий Калитвинцев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter