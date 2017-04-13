Команда украинского тренера будет играть в российской футбольной премьер-лиге

17:20, 13 апреля 2017
Футбол
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Украинский тренер Юрий Калитвинцев вывел московское "Динамо" в российскую премьер-лигу.

Юрий Калитвинцев продолжит работу с московским "Динамо" / progorodnn.ru

Московское «Динамо», возглавляемое украинским специалистом Юрием Калитвинцевым, обеспечило себе путевку в российскую премьер-лигу. "Динамо" добилось желаемого результата за семь туров до окончания первенства футбольной национальной лиги (второго по силе дивизиона страны).

По итогам сезона-2015/16 «Динамо» (Москва) впервые в своей истории вылетело из высшего дивизиона российского футбола. 

Главным тренером московского «Динамо» является украинский специалист, экс-наставник национальной сборной Украины Юрий Калитвинцев.

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Теги: #футбол#Россия