Команда украинского тренера будет играть в российской футбольной премьер-лиге

Московское «Динамо», возглавляемое украинским специалистом Юрием Калитвинцевым, обеспечило себе путевку в российскую премьер-лигу. "Динамо" добилось желаемого результата за семь туров до окончания первенства футбольной национальной лиги (второго по силе дивизиона страны).

По итогам сезона-2015/16 «Динамо» (Москва) впервые в своей истории вылетело из высшего дивизиона российского футбола.

Главным тренером московского «Динамо» является украинский специалист, экс-наставник национальной сборной Украины Юрий Калитвинцев.