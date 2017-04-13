Мексиканский футболист пытался провезти через границу 22 килограмма наркотиков

15:40, 13 апреля 2017
Футбол
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Защитник мексиканской "Тихуаны" припрятал контрабанду в обшивке авто и в запасном колесе.

Даниэль Гомес / twitter.com

Игрок команды мексиканского клуба «Тихуана» Даниэль Гомес был задержан на границе США с 22 кг метамфетамина, информирует AP.

Гомес был задержан 5 апреля при прохождении границы в районе американского города Сан-Диего. Наркотики были обнаружены в обшивке его автомобиля и в запасном колесе.

В четверг, 13 апреля федеральный суд в Сан-Диего выпустил постановление об аресте футболиста, который имеет гражданство США, до завершения расследования.

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Теги: #наркотики#Мексика#контрабанда