Мексиканский футболист пытался провезти через границу 22 килограмма наркотиков
15:40, 13 апреля 2017Футбол
249
Защитник мексиканской "Тихуаны" припрятал контрабанду в обшивке авто и в запасном колесе.
Даниэль Гомес / twitter.com
Игрок команды мексиканского клуба «Тихуана» Даниэль Гомес был задержан на границе США с 22 кг метамфетамина, информирует AP.
Гомес был задержан 5 апреля при прохождении границы в районе американского города Сан-Диего. Наркотики были обнаружены в обшивке его автомобиля и в запасном колесе.
В четверг, 13 апреля федеральный суд в Сан-Диего выпустил постановление об аресте футболиста, который имеет гражданство США, до завершения расследования.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter