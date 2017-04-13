Главный тренер московского "Локомотива" настаивает на продлении контракта с украинцем Михаликом

Тренер московского «Локомотива» выступает за то, чтобы сохранить в составе команды ее лидеров — Тараса Михалика, Рената Янбаева и Маркеса Майкона, сообщают Изветия.

Заканчивающиеся летом 2017 года контракты ведущих игроков должны быть продлены, заявил экс-тренер киевского "Динамо"Юрий Семин.

— Я действительно хотел бы, чтобы контракты с Майконом, Михаликом и Янбаевым были продлены, — заявил наставник «железнодорожников».​​​​​​​

Бывший тренер и спортивный директор московского «Локомотива» Борис Игнатьев отметил, что по игровым качествам в нынешнем сезоне Маркес Майкон, Ренат Янбаев и Тарас Михалик заслуживают того, чтобы остаться в команде.

— Продление контракта — всегда очень сложный процесс, — пояснил «Известиям» Борис Игнатьев. — Нужно учитывать не только спортивную, но и финансовую точку зрения. Также очень важно понимать тот путь, по которому в дальнейшем пойдет клуб, и нужны ли ему эти игроки. Что касается конкретно Майкона, Михалика и Янбаева, то все трое по своим игровым качествам, безусловно, заслуживают того, чтобы им предложили новые соглашения. Сами игроки, думаю, тоже согласятся остаться в «Локомотиве», ведь сегодня это — одна из немногих команд в премьер-лиге со стабильным финансированием, большой историей и серьезными амбициями. Прогресс Майкона, Янбаева и Михалика в нынешнем сезоне очевиден, Семин давно знаком с каждым и доверяет им.

33-летний украинский защитник Тарас Михалик оказался в «Локомотиве» летом 2013 года в статусе свободного агента. С тех пор он успел принять участие в 84 матчах и забить один гол.